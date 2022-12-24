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احتفالية طرابلس الليبية عاصمة الإعلام العربي.. اللجنة تمنح شرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة

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احتفالية طرابلس الليبية عاصمة الإعلام العربي.. اللجنة تمنح شرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة
AP
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قررت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، منح جائزة السرايا الحمراء لحرية الصحافة إلى اسم الإعلامية الفلسطينية الراحلة شيرين أبوعاقلة.

وجاء الإعلان عن منح الجائزة لشيرين أبوعاقلة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو 2022، في اختتام الاحتفالية المنعقدة بطرابلس اليوم السبت، بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وصدر قرار منح الجائزة بالإجماع تكريما لشيرين أبوعاقلة، لتحمل أول دورة سنوية للجائزة اسم الإعلامية الشهيدة، حسب اللجنة المسؤولة عن التكريم.

واستقبل الدبيبة وزراء وكبار مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية، عقب اجتماعهم بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة الليبية طرابلس، ضمن اختتام احتفال طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.

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المصدر: بوابة الوسط

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