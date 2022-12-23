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مصر.. مصرع عضو في حزب مصري بارز

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مصر.. مصرع عضو في حزب مصري بارز
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أعلن حزب مستقبل وطن المصري أكبر حزب داعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصرع سيد موسى أبو الخير، المراسل التليفزيوني، وعضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، في حادث مروع.

مصر.. مصرع عضو في حزب مصري بارز

وقال الحزب في بيان رسمي "ألمّ بنا اليوم حادث مروع أسفر عنه وفاة زميلنا العزيز سيد موسى، وانتقلت روحه الطاهرة الذكية إلى جوار ربه، كما أسفر الحادث عن إصابة بعض زملائنا وهم حاليًا بالمستشفى يتلقون العلاج".

مصر.. مصرع عضو في حزب مصري بارز

وأعلن رمضان محمد موسى عن وفاة نجل عمه، الإعلامي سيد أحمد موسى في الحادث، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث المروع.

مصر.. مصرع عضو في حزب مصري بارز

وجرى نقل جثمان أبو الخير إلى مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد.

المصدر: القاهرة 24 + الأهرام

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