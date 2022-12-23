وزير الداخلية التركي: نبذل جهودا حثيثة لإنهاء الاشتباكات في اليمن

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن أنقرة تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الاستقرار في اليمن، والعمل على إنشاء البنى التحتية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لوزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك، الذي يحل بالعاصمة أنقرة في زيارة رسمية.

وأوضح صويلو أنه أجرى مباحثات مثمرة مع الوزير اليمني والوفد المرافق له، منوها "بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشار الوزير التركي إلى الأوضاع الحالية في اليمن، قائلا: "بإذن الله سينتهي ما أنتم فيه من أوضاع بأقرب وقت".

وأضاف أن "إنهاء هذه الاشتباكات مهم، كما أن إنشاء البنية التحتية الأمنية في اليمن تحمل أهمية كبيرة، ونبذل جهودا حثيثة لتحقيق ذلك".

وأشار إلى مواجهة اليمن تحديات كبيرة تتمثل في البعد الإنساني للأزمة، التي خلفت دمارا ومعاناة لشعبه في مجالات التعليم والصحة والغذاء والخدمات الأساسية.

وشدد على ضرورة سعي كافة الأطراف إلى وضع حد للأوضاع الجارية في اليمن.

وأعرب الوزير بن مبارك عن تقدير بلاده وشكرها لدعم تركيا السياسي والإنساني والتنموي والتعليمي لليمن.

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المصدر: الأناضول