مركز المصالحة الروسي: مقتل 3 جنود سوريين جراء قصف الإرهابيين في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 3 جنود سوريين قتلوا جراء القصف من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب بشمال سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الجمعة، إنه "بنتيجة القصف المدفعي وقصف الهاون في محافظة إدلب، الذي نفذه الإرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة معرة موخص، قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون بجروح".

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم رصد 7 عمليات قصف من قب جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، 4 منها في محافظة إدلب والثلاث الأخرى في محافظة حماة.

وأكد عدم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: تاس