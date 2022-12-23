 
مباشر

مركز المصالحة الروسي: مقتل 3 جنود سوريين جراء قصف الإرهابيين في إدلب

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: مقتل 3 جنود سوريين جراء قصف الإرهابيين في إدلب
Globallookpress Anas Alkharboutli/dpa
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uflp

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 3 جنود سوريين قتلوا جراء القصف من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب بشمال سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الجمعة، إنه "بنتيجة القصف المدفعي وقصف الهاون في محافظة إدلب، الذي نفذه الإرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة معرة موخص، قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون بجروح".

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم رصد 7 عمليات قصف من قب جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، 4 منها في محافظة إدلب والثلاث الأخرى في محافظة حماة.

وأكد عدم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)