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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان المنفي بعيد استقلال ليبيا

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان المنفي بعيد استقلال ليبيا
AP
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقدم الملك سلمان، وولي عهده، التهاني للمنفي، متمنين التقدم والاستقرار لليبيا وشعبها.

وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

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المصدر: بوابة الوسط 

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