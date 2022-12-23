"المرصد السوري": دفعة من المرتزقة السوريين تغادر ليبيا إلى تركيا وأخرى نحو المعسكرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة من المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، غادرت ليبيا باتجاه تركيا، اليوم الجمعة,.

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وفي تقرير له، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن "رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، غادرت من ليبيا باتجاه تركيا، اليوم، تزامنا مع الاستعداد لخروج دفعة من المرتزقة وصلت تركيا قبل أيام، لإقحامهم في الحرب الليبية"، لافتا إلى أن ذلك "جاء بعد توقف عمليات نقل المرتزقة نحو 50 يوما".

وأوضح المرصد السوري في 6 أكتوبر، أن "طائرة عسكرية تركية على الأقل، نقلت مرتزقة من الجنسية السورية إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن "الطائرة انطلقت مساء الأربعاء 5 أكتوبر، من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها دفعة من المرتزقة السوريين الذين تجندهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت مصراتة في ليبيا".

وذكر المرصد السوري أن "حالة الاستياء الشديد تتزايد بين عناصر المرتزقة، وسط اتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتهم"، موضحا أنه "في 12 أكتوبر وصلت دفعة من "المستحقات المالية" للمرتزقة السوريين في ليبيا، بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم".

وأفاد بأن "الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل "فرقة الحمزة" بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب للعناصر المرتزقة".

ونقل عن مصادر مطلعة أن "أصوات المرتزقة من داخل المعسكرات الليبية ترتفع مطالبة بالعودة، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم".

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"