مصر.. اعتقال مواطن بتهمة "هتك عرض" سيدتين إحداهما دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي

أحالت جهات التحقيق في القاهرة سائقا مصري الجنسية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بهتك عرض سيدتين أجنبيتين الأولى دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، والثانية مدربة رقص.

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ووجهت جهات التحقيق للمتهم في القضية وهو إسلام. خ، 29 سنة، سائق مسجل ولديه معلومات جنائية، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة قيامه بهتك عرض المجني عليها إ. ب دبلوماسية بمفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطالية الجنسية بالقوة، وذلك بأن أنسل خلفها فغافلها ولامس موطن عفتها محاولا هتك عرضها.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليها صاحت فيه فأدبر عنها، وهمت بالفرار لولا أن لحقها فأطبق عليها وقبض بيده على مواطن عفتها هاتكا عرضها مرة أخرى، فصرخت ففر هاربا مستترا.

وتابعت التحقيقات بأن المتهم ارتكب في ذات المكان والزمان هتك عرض المجني عليها ل. ر، مدربة رقص إيطالية الجنسية بالقوة، وذلك بأن أنسل من خلفها وهي صاعدة درجا مؤديا إلى كوبري أكتوبر، فباغتها ولامسها من الخلف محاولا هتك عرضها.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليها صرخت في وجه المتهم، وطاردته صارخة مستجيرة، فانضم بعض المارة لملاحقة الجاني حتى ضبطوه وتم تسليمه إلى قسم الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية، وعرضه على جهات التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، وحملت القضية الرقم 7400 لسنة 2022 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت تحت رقم 730 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها.

المصدر: القاهرة 24