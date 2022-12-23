السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر (فيديو)

كشف متحدث الأرصاد في السعودية حسين القحطاني، عن موجة باردة تصاحب هطول الأمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة.

إقرأ المزيد

وخلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أوضح حسين القحطاني أن المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة باردة بالتزامن مع هطول الأمطار.



وأشار القحطاني إلى أن المناطق الشمالية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المئوية، أو ما فوق الصفر بدرجتين أو 3 درجات مئوية.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: موجات باردة تصاحب هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة ودرجات الحرارة قد تلامس الصفر في المناطق الشمالية#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/cVG2qo4EKb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022

المصدر: "الإخبارية"