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السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر (فيديو)

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السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر (فيديو)
Sputnik
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كشف متحدث الأرصاد في السعودية حسين القحطاني، عن موجة باردة تصاحب هطول الأمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة.

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وخلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أوضح حسين القحطاني أن المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة باردة بالتزامن مع هطول الأمطار.

وأشار القحطاني إلى أن المناطق الشمالية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المئوية، أو ما فوق الصفر بدرجتين أو 3 درجات مئوية.

المصدر: "الإخبارية"

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