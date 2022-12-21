الشيخ عبد الله بن زايد يلتقي السيدة الإسرائيلية الأولى (فيديو)

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبو ظبي السيدة الإسرائيلية الأولى ميشال هرتسوغ، وبحث معها علاقات التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي، وقضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أكد الشيخ عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدما بما يحقق المصالح المتبادلة.

وحضر بن زايد وميشال هرتسوغ حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية والذي عقد في قصر الإمارات ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

المصدر: "وام"