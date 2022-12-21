الأمن العراقي يطيح بمقرصن يمتلك قاعدة بيانات حكومية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على مقرصن يمتلك قاعدة بيانات حكومية في جهاز الكومبيوتر الذي كان بحوزته.

وذكر بيان للجهاز: "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شبكة لقرصنة المعلومات واختراق قواعد بيانات لمؤسسات حكومية في محافظة ذي قار، تمكنت مفارز جهازنا وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أحد أفراد الشبكة كان بحوزته جهاز حاسوب يحتوي على قاعدة بيانات حكومية".

وأضاف: "اعترف المقرصن خلال تدوين أقواله بارتباطه بشبكة تهكير يتواصل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان: "أحيل المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".



المصدر: RT