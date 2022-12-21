جماعة "أنصار الله" تدعو مصر إلى النأي بنفسها عن أية أعمال عدائية ضدها

دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مصر إلى النأي بنفسها عن الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" عبر "تويتر" في تعليقه على تولي مصر قيادة مهام دولية في البحر الأحمر: "آمل أن تنأى مصر الحبيبة بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد صنعاء".

وأضاف: "نحن بصراحة نحب مصر ولانريد لها الأذى لكننا أيضا لن نقبل بتحويل مياهنا إلى مياه مهدورة أو منصة مفتوحة للإضرار بمصالح شعبنا".

ووجه العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، تهديدا غير مباشر إلى مصر، بقوله: "نحترم بشدة كل من يحترم اليمن ونحرص بشدة على إيلام من يؤلم اليمن فقط".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المصري، تولي قواته البحرية مهام قيادة "قوة المهام المشتركة 153 الدولية" التي أعلنت الولايات المتحدة تشكيلها في أبريل الماضي، لـ "مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن".

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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المصدر: سبوتنيك