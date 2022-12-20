مصر.. تجديد حبس الفنان حمادة صميدة وآخرين 15 يوما بتهمة فبركة فيديو عن رجال الشرطة

جددت السلطات المصرية حبس الفنان حمادة صميدة وآخرين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتصوير أفلام قصيرة عن رجال الشرطة بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة على "تيك توك".

وقررت جهات التحقيق استمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات وعرضهم صباح الثلاثاء الموافق 3 يناير المقبل للنظر في أمر تمديد حبسهم.

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وجاء في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتصوير فيديو تمثيلي يظهر فيه أحمد وفيق بدور ضابط شرطة وشخص آخر يلقون القبض على فتاة وشاب من داخل سيارة، وهما المتهمان الآخران على أساس ارتكابهما فعلا فاضحا في الطريق العام، وتم نشر الفيديو بتاريخ 21 أغسطس 2022، ولاقى تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي و"تيك توك" خاصة.

وأصدرت وزارة الداخلية حينها بيانا على خلفية ضبط المتهمين، كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو المفبرك.

وكشف الفحص الأمني أن مشهد تمثيلي وتم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية، حيث حددت قوات الأمن المشتبه بهم حينها وضبطتهم، وهم 5 أشخاص.

وقالت إن بحوزة أحدهم طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة.

وبمواجهتهم اعترفوا أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسب المشاهدة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري