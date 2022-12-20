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العراق.. إحباط تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية (صورة)

أخبار العالم العربي

العراق.. إحباط تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية (صورة)
AFP
العراق.. إحباط تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية
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أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، إحباط تهريب 100 قطعة أثرية في بغداد تعود للعهد العباسي.

وقال الجهاز في بيان إنه نفذ وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عملية نوعية تمكن خلالها من إحباط محاولة تهريب 100 قطعة اثرية تعود للحقبة العباسية.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود.

المصدر: RT

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