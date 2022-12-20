العراق.. إحباط تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية (صورة)

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، إحباط تهريب 100 قطعة أثرية في بغداد تعود للعهد العباسي.

وقال الجهاز في بيان إنه نفذ وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عملية نوعية تمكن خلالها من إحباط محاولة تهريب 100 قطعة اثرية تعود للحقبة العباسية.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود.

نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عملية نوعية تمكن خلالها من احباط محاولة تهريب " 100" قطعة اثرية تعود للحقبة العباسية والقاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود. pic.twitter.com/JidwRh8Dmh — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 20, 2022

المخابرات العراقية تحبط محاولة تهريب " 100" قطعة أثرية تعود للفترة العباسية وتلقي القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود. pic.twitter.com/XCS7slkbAu — النقيب 007 (@FryqRkn) December 20, 2022

المصدر: RT