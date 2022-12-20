بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد "قسد" يلتقي القائد العام لقوات التحالف الدولي في الحسكة (صور)

استقبل قائد "قسد" مظلوم عبدي، القائد العام لقوات التحالف الدولي ماثيو ماكفرلين، ورئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وضم وفد التحالف أيضا قائد غرفة العمليات المشتركة، الجنرال تيودور.

وحضر الاجتماع كل من نوروز أحمد، ومحمود برخدان، عضوا القيادة العامة في "قسد"، وبدران جيا كرد الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

وجاءت هذه الزيارة بعد استئناف العمليات المشتركة بين التحالف الدولي و"قسد" التي علقتها الأخيرة بعد تعرضها لهجمات تركية.

وتركزت النقاشات على خطورة تنظيم "داعش" ونشاط الخلايا النائمة.

كما بحثا عبدي وطالباني أهمية العلاقات بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة وحكومة إقليم كردستان العراق والأحزاب الكردية هناك من جهة أخرى، وتطرقا إلى التقارب بين الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.

ويقود طالباني جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو نجل الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني.

وزيارة بافل طالباني تعتبر الأولى لمسؤول كردي عراقي بعد استلامه رئاسة حزبه.

Pleased to meet with PUK leader @Bafeltalabani & @CJTFOIR commander Matthew McFarlane, to talk about developing anti-terror joint efforts to preserve region's stability.

Proud of this partnerships and we work on expanding it.

Thanks for your support and friendship. pic.twitter.com/SdDLuxOBdG — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) December 20, 2022

المصدر: RT + مواقع كردية