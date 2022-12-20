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بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد "قسد" يلتقي القائد العام لقوات التحالف الدولي في الحسكة (صور)

أخبار العالم العربي

بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد
RT
قائد "قسد" مظلوم عبدي والقائد العام لقوات التحالف الدولي ماثيو ماكفرلين
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استقبل قائد "قسد" مظلوم عبدي، القائد العام لقوات التحالف الدولي ماثيو ماكفرلين، ورئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وضم وفد التحالف أيضا قائد غرفة العمليات المشتركة، الجنرال تيودور.

وحضر الاجتماع كل من نوروز أحمد، ومحمود برخدان، عضوا القيادة العامة في "قسد"، وبدران جيا كرد الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

وجاءت هذه الزيارة بعد استئناف العمليات المشتركة بين التحالف الدولي و"قسد" التي علقتها الأخيرة بعد تعرضها لهجمات تركية.

وتركزت النقاشات على خطورة تنظيم "داعش" ونشاط الخلايا النائمة.

كما بحثا عبدي وطالباني أهمية العلاقات بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة وحكومة إقليم كردستان العراق والأحزاب الكردية هناك من جهة أخرى، وتطرقا إلى التقارب بين الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.

ويقود طالباني جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو نجل الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني.

وزيارة بافل طالباني تعتبر الأولى لمسؤول كردي عراقي بعد استلامه رئاسة حزبه.

بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد
بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد
بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد
بعد استئناف العمليات المشتركة.. قائد

المصدر: RT + مواقع كردية

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