بينهم قيادي بارز.. القوات الأمريكية تعتقل 6 "دواعش" بعمليات في سوريا

اعتقلت القوات الأمريكية ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادي كبير في التنظيم، خلال 3 مداهمات نفذتها باستخدام طائرات مروحية شرقي سوريا.

وذكر بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنه وخلال الـ 48 ساعة الماضية نفذت ثلاث غارات بطائرات هليكوبتر شرقي سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة من الفاعلين في تنظيم "داعش".

وكشفت أن من بين المحتجزين، أحد كبار مسؤولي "ولاية سوريا" ويدعى الزبيدي، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات للتنظيم وتسهيلها في سوريا.

وأضاف البيان أنه تم التخطيط المكثف لهذه العمليات لضمان تنفيذها بنجاح، وأن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

CENTCOM conducts three helicopter raids in NE Syria.https://t.co/6PPzCZKPj8pic.twitter.com/36rjF0EQ1B — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2022

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايك كوريلا: "تؤكد هذه العمليات المشتركة على التزام القيادة المركزية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لـ"داعش".

وصرح كوريلا بأن القبض على عناصر تنظيم "داعش" سيعطل قدرة التنظيم على التآمر وتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار".

المصدر: القيادة المركزية للجيش الأمريكي