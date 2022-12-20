الأرصاد المصرية تحذر من اضطراب الطقس مع حلول الشتاء فلكيا

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيا.

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وقالت الأرصاد، يسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولى، ثم معتدل غائم نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان رسمي بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:3 مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متباعدة.

وحذر خبراء الأرصاد من أن صور الأقمار الصناعية قد أكدت تكون شبورة مائية كثيفة صباحا، طوال الفترة المشار إليها على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك فرص سقوط الأمطار مرة أخرى، على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وأحيانا الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من سيناء.

المصدر: الأهرام