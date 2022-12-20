مصر تحذر مواطنيها المسافرين إلى سلطنة عمان

أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيرا للمواطنين المصريين المسافرين إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.

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وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وقيام بعثاتنا في الخارج بالعمل على توفير المساعدة القنصلية والحماية القانونية لأبناء الوطن، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق".

وتابعت: "تَهيبُ وزارة الخارجية بجميع المواطنين المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة، وكذا عدم التعامل مع مثل هذه الكيانات مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، وذلك حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم فضلاً عمّا يرتبه ذلك من قيام سلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مُستقبلا".

المصدر: RT