الكويت.. وزير الدفاع يقبل طلب رئيس أركان الجيش بالتقاعد

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، قرارا بقبول طلب تقاعد رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن خالد الصباح.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن فهد المطيري، أن التقاعد جاء بناء على رغبة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح.

وأفاد فهد المطيري بأن الشيخ طلال الخالد منح رئيس الأركان العامة المتقاعد رتبة فريق أول اعتبارا من 25 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث إن وزير الدفاع بالإنابة أشاد بما قدمه رئيس الأركان من جهود ملموسة وإنجازات كبيرة ساهمت في تطور الجيش الكويتي خلال فترة خدمته وتوليه رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية