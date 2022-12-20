العدل الأمريكية تتهم "هانيويل" بالتورط في قضايا فساد طالت دولتين إحداهما عربية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة شركات "هانيويل" بالتورط في قضايا فساد تعود لعامي 2010 و2011 في البرازيل والجزائر.

واتهمت الوزارة"هانيويل" بتقديم رشى لمسؤول حكومي جزائري في سنة 2011 لتعمل كمقاول للشركة الوطنية سونطراك، وفقا لموقع " كابيتال".

وتعود القضية ذاتها، إلى سنة 2011، والتي تورط فيها موظفو الفرع البلجيكي للشركة. وتمكنت الشركة الأمريكية من تجنب عقوبات القضاء الأمريكي، بعد اعترافها بانتهاك قواعد الرشوة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، لتستفيد من إجراء الملاحقة المؤجلة.

وينص هذا الإجراء على عدم مقاضاة الشركة في الوقائع المنسوبة إليها في حال لم ترتكب جريمة أخرى في غضون ثلاث سنوات.

وستدفع الشركة ذاتها، غرامات مالية كبيرة للحكومة الأمريكية.

إقرأ المزيد

وتعتبر هانيويل من كبريات الشركات الأمريكية متعددة النشاطات في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة، كما تمتلك براءات اختراع متعددة في مجال تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط.

المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية