وكالة: فصيل مسلح نبش قبر زعيم "داعش" في سوريا وسلمه للقوات الأمريكية

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن "مصدر مطلع" أن فصيلا مسلحا في سوريا نبش قبر زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي، وسلم جثته للقوات الأمريكية.

المصدر، الذي قالت الوكالة إنه "شارك في العملية العسكرية ضد "داعش" وطلب عدم نشر اسمه لدواع أمنية"، أضاف أن الفرقة الثامنة وهي فصيل يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوبي سوريا، أخرج الجثة المدفونة في مدينة جاسم بدرعا وسلمها قبل 10 أيام للقوات الأمريكية في القاعدة.

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وقتل "القرشي" منتصف أكتوبر الماضي، في عملية عسكرية لمجموعة من المعارضة السورية في محافظة درعا جنوبي سوريا، حسبما ذكرت "الأناضول" في حينه، وأعلنته القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن لها حتى الآن التأكد من مصير جثة زعيم "داعش" من مصدر آخر.

المصدر: "الأناضول"