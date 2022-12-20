صورة فضائية تكشف تطورات في سد النهضة الإثيوبي

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن آخر صور فضائية اليوم 20 ديسمبر 2022 تؤكد استمرار عبور المياه فوق الممر الأوسط لسد النهضة.

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وأشار شراقي إلى أن المياه تمر رغم أنها الآن أقل من 40 مليون م3/يوم، ويبلغ ايراد النيل الأزرق في شهر ديسمبر حوالى 1.3 مليار م3 بمتوسط يومي حوالى 42 مليون م3/يوم وهذه كمية قليلة يستطيع توربين واحد فقط تمريرها يوميا في حالة التشغيل الكامل، واستمرار عبورها أعلى الممر الأوسط يؤكد عدم تشغيل التوربينين بكفاءة.

وتابع: "من المتوقع نتيجة فشل التوربينين في تمرير المياه، فتح إحدى بوابتي التصريف على الجانب الغربي إذا أرادت إثيوبيا البدء فى الاستعدادات للتخزين الرابع".

وكان شراقي قد أكد سابقا أنه في حالة استمرار توقف التوربينين فإن الطريقة الوحيدة لتجفيف الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع هي فتح إحدى بوابتي التصريف (بدون توربينات) على الجانب الغربي للسد والتي تستطيع تصريف نحو 50 مليون م3/يوم.

المصدر: RT