الأردن.. ولي العهد يشارك في تشييع جثمان النقيب الرحاحلة

شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تشييع النقيب غيث قاسم الرحاحلة، الذي قتل بعد إصابته برصاصة أثناء تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمحافظة معان.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد الرحاحلة: مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

واستنكر المشيعون "العمل الإرهابي الجبان"، مؤكدين أنه "لن يزيد الأردنيين إلا إخلاصا لوطنهم والتفافا حول قيادته والأجهزة الأمنية التي نذرت نفسها للدفاع عن أمنه واستقراره، وسط دعوات للضرب بيد من حديد كلا من يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية".

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، أعلنت يوم أمس الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح.

المصدر: "عمون"