فيديو قبيل حفل التتويج في "مونديال قطر 2022" يثير جدلا عبر "تويتر"

تداول نشطاء عبر تويتر مقطعا مصورا، قالوا إن رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو، يظهر فيه وهو يطلب أن يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وأن الأخير رفض.

إلا أن نشطاء آخرين، نفوا ما كتب فوق الفيديو، الذي نشر دون الصوت الأصلي له، مؤكدين أن ما حصل هو أن أمير قطر أصر على مشاركة ماكرون بحفل التتويج الذي أقيم في ختام مونديال قطر 2022، رغم رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رئيس الفيفا يريد ان يقف ماكرون الفرنسي قبل امير قطر في حفل تسليم كاس العالم، ورفض امير قطر ذلك وبقوة، وهو على حق.

مثال اخر على النفاق الغربي!!؟؟ pic.twitter.com/mmgB8nZphN — د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) December 19, 2022

وأشار أحد المغردين إلى أن "البروتوكول يتطلب تقدم رئيس الفيفا ثم حاكم الدولة المضيفة وهذا ماحدث في روسيا 2018".

وكتب مغرد ردا على الفيديو المنشور: "الموقف حسب ما قرأت لا يمد لهذا الكلام أي صلة وحسب ما قرأت ونقلا "ان ممنوع دخول أي أحد غير رئيس الفيفا ورئيس الدولة المنظمة للتتويج ورئيس الفيفا رفض دخول ماكرون للتتويج فكان رد تميم هو ضيفي وفي دولتي وأصر على دخول ماكرون الى منصة التتويج برفقتهم".

الموقف حسب ما قرأت لا يمد لهذا الكلام اي صلة وحسب ما قرأت ونقلاً

"ان ممنوع دخول اي احد غير رئيس الفيفا ورئيس الدولة المنظمة للتتويج ورئيس الفيفا رفض دخول ماكرون للتتويج ف كان رد تميم هو ضيفي وفي دولتي واصر على دخول ماكرون الى منصة التتويج برفقتهم " — محمد القرني 👨🏻‍⚕️ (@kounlad) December 20, 2022

وقال آخر: "لا تفسروا على كيفكم البروتوكول يقول ماكرون مايدخل لحفل التكريم ورئيس الفيفا رافض يدخل ولكن تميم يقول هذا ضيفي وبيدخل معي وواضح من ردة فعل تميم".

لا تفسرون على كيفكم

البروتوكول يقول ماكرون مايدخل لحفل التكريم ورئيس الفيفا رافض يدخل ولكن تميم يقول هذا ضيفي وبيدخل معي وواضح من ردة فعل تميم — شخص آخر ོ.. (@ab33add) December 20, 2022

وأشار آخر إلى أن "رئيس الفيفا كان رافضا تواجد ماكرون الفرنسي على منصة التتويج عشان البروتوكول لكن الشيخ تميم أصر على حضوره واستجاب له رئيس الفيفا".

رئيس الفيفا كان رافضا تواجد ماكرون الفرنسي على منصة التتويج عشان البروتوكول لكن الشيخ تميم اصر على حضوره واستجاب له رئيس الفيفا — A H M E D (@ModyNajd) December 20, 2022

المصدر: RT