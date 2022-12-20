العراق.. الحشد الشعبي يرفع دعوى قضائية ضد برلماني مستقل (وثيقة)

رفعت هيئة الحشد الشعبي في العراق دعوى قضائية ضد العضو المستقل في مجلس النواب، سجاد سالم.

وجاء في كتاب تبليغ قضائي صادر عن محكمة تحقيق الرصافة موجه إلى النائب سجاد سالم، "طلب مثول النائب سجاد سالم أمام القضاء".

ويأتي هذا الطلب، وفقا للوثيقة بناء على شكوى رفعت ضد النائب من قبل الحشد الشعبي، بتهمة الإساءة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة ابو فدك المحمداوي.

وقبل ذلك، تنازل رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط المدني حيدر الزيدي.

وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت الاثنين حكما على الناشط حيدر حميد بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

وكان الناشط حيدر حميد، قال في تدوينة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" إن قوة من أمن الحشد قد اعتقله أسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد إساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.

المصدر: موقع "شفق نيوز" العراقي