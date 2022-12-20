الأمن الأردني: لن نسمح بأي تجاوز للقانون.. ونتابع "كل مشكك ينقل روايات قصد الإساءة"

حذر الأمن العام الأردني من أنه لن يسمح "بأي تجاوز يتعدى حدود القانون وقواعد الأخلاق" وأنه سيتابع "كل مشكك يتناقل روايات يقصد بها الإساءة أو تحقيق منافع ضيقة".

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنها "تابعت وبأسف شديد، ما تناقله البعض من إشاعات مغلوطة، وصلت بالبعض إلى حد الإساءة لجهودها وتضحيات أبنائها، الذين سالت دماؤهم الزكية فداءً للوطن".

وأضافت أنها "ستتابع وبقوة القانون، كل مشكك يتناقل روايات يقصد بها الإساءة أو تحقيق منافع ضيقة".

وأشارت المديرية إلى أن "وحدة الجرائم الإلكترونية ومنذ صباح اليوم بدأت برصد واستدعاء وضبط كل من قام بالنشر أو التعليق أو اسهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد رجال الأمن".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المديرية أن "رجال الأمن خرجوا من كل بيت أردني طاهر، ونعول في مثل هذه الظروف على الأردنيين المخلصين، في الالتفاف حولهم والشدِّ من أزرهم، وهو ما ننتظره وتعودناه من الأردنيين تجاه رجل الأمن".

وكانت الوكالة ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن وحدة الجرائم الإلكترونية قررت تعليق عمل منصة "تيك توك" في البلاد، "بعد إساءة استخدامها".

وقالت الوحدة إن المنصة "لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى".

المصدر: "بترا"