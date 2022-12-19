الدفاع التونسية: وحدة بحرية ليبية حاولت احتجاز قاربين تونسيين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم محمد زكري، إن وحدة بحرية ليبية حاولت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية.

وأضاف محمد زكري أن وحدتان بحريتان من جيش البحر التونسي تدخلتا ومنعتا عملية الاقتياد باعتبار أن مركبي الصيد كانا بمنطقة الجرف القاري التابع للمياه الإقليمية التونسية.

وصرح بأن مركبي الصيد التونسيين اتجها نحو سواحل مدينة صفاقس مرفوقين بوحدة بحرية من جيش البحر.

المصدر: "موزاييك"