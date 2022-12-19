تونس.. صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق قيادي بـ"حركة النهضة"

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، والمتعهد بالبحث في قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة علي العريض.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد شرع ظهر الاثنين، في استنطاق علي العريض.

تجدر الإشارة إلى أن العريض أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، والذي أجل استنطاقه إلى تاريخ 19 ديسمبر 2022 مع إبقاءه بحالة سراح.

المصدر: "موزاييك"