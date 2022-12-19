الجيش السوري يعلن حصيلة خسائره بعد هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على محيط دمشق

أعلن الجيش السوري أن جنديين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت خسائر مادية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي على محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، من فجر اليوم الثلاثاء نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

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ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين بجروح وبعض الخسائر المادية".

المصدر: "سانا"