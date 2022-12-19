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الكشف عن وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق "ج"

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الكشف عن وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق
Legion-Media
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قال الاتحاد الأوروبي في رده عن وثيقة سرية لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق "ج" إنه لا يعقب على الوثائق، لكن موقفه واضح بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكشف عن وثيقة مكتوبة في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية والتي تصف بطريقة شاملة ومركزة من ستة صفحات كيف يريد الاتحاد الاوروبي العمل لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق "ج".

وكتب في الوثيقة أنه يجب رسم خرائط الأراضي، من أجل إثبات حقوق الفلسطينيين في المكان، وأن هناك "حاجة لرؤية أوروبية لتعظيم القدرة على توسيع مشاركتنا في هذه المناطق".
وقال الاتحاد الأوروبي ردا على الكشف: "نحن ملتزمون، وندعو إسرائيل إلى السماح بتحسين ملموس في حياة الفلسطينيين، وكذلك في المناطق ج".

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المصدر: موقع حضارات للدراسات الإستراتيجية

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