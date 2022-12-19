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فيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

فيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي
RT
فيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي
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نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء، فجر يوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" أن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأنه لم تتحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات.

المصدر: RT

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