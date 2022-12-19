فيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء، فجر يوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" أن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأنه لم تتحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات.

عاجل: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دمشق



🇮🇱✈️🚀🚀🚀 pic.twitter.com/0S4U6bMs3w — أصفر - هاكان (@Abdullah057113) December 19, 2022

المصدر: RT