السودان.. الداخلية تفصل قوة من الشرطة عقب هروب 11 متهما من القسم بينهم قاتل طبيبة

فصلت الداخلية السودانية طاقم خدمة تأمين قسم شرطة أبو سعد، على خلفية هروب 11 متهما من القسم بينهم قاتل الطبيبة إيمان الطيب أخصائية النساء والتوليد.

وكشفت صحيفة "الانتباهة" الصادرة يوم الأحد، عن تشكيل مجلس تحقيق لأفراد قوى التأمين بالقسم، خلص إلى فصلهم عن الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين تحفظت عليهم الشرطة في صالة خارجية تقع بين الحراسة ومكتب البلاغات لأنهم قصر.

وأفادت الصحيفة بأن المتهمين قاموا ليلا بإحداث فتحة بسقف التهوية وتسللوا منها حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا.

وأوضحت أن الأمن اكتشفت في الصباح اختفاء القصر ليتم تشكيل قوة لملاحقتهم، علما أن الشرطة ألقت القبض على قاتل الطبيبة بعد أيام من هروبه.

وفي تفاصيل الواقعة التي جدت منذ أسبوعين، لقيت الطبيبة السودانية مصرعها الأحد، داخل منزلها طعنا بسكين عقب عودتها من عملها بالمستشفى.

وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان صحفي مقتضب، "ورد بلاغ لقسم شرطة أبو سعد شرق من المواطن "أ. أ. أ" يفيد بسماع صوت صراخ بمنزل جارته الطبية اختصاصية النساء والتوليد وعند مدخل الباب وجد زوجها ودخلا المنزل ووجدا المجني عليها ملقاة على الأرض وهي تنزف".

وأضافت أن المجني عليها أفادت بأن الجاني هو الذي أصابها ابن الجيران.

وأفادت الشرطة بأنه تم إسعافها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والقبض على المتهم الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاما وضبط أداة الجريمة بإرشاد المتهم نفسه.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة كما أنه قام بتمثيلها.

المصدر: صحيفة "الانتباهة" السودانية