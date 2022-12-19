خلال أسبوع.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع أكثر من 1400 لغم زرعها الحوثيون في مناطق اليمن

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 1408 ألغام، زرعها الحوثيون في مختلف مناطق اليمن.

وقال المركز إن من بين الألغام 15 لغما مضادا للأفراد، و130 لغما مضادا للدبابات، و1.259 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" 73 لغما مضادا للدبابات و318 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين.

وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و61 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة، و6 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات، و18 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

أما في محافظة شبوة، فقد تمكّن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، و8 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان.

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع 22 لغما مضادا للدبابات و559 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 24 لغما مضادا و261 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 2.407 ألغام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام"، بلغ 377 ألفا و608 ألغام زرعها الحوثيون بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وأكد مشروع "مسام" أن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة يتواصل من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

المصدر: واس