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فؤاد حسين: توغل تركيا في إقليم كردستان مسألة كبيرة وحساسة في العراق ولا يمكن حل الخلافات بالصواريخ

أخبار العالم العربي

فؤاد حسين: توغل تركيا في إقليم كردستان مسألة كبيرة وحساسة في العراق ولا يمكن حل الخلافات بالصواريخ
Globallookpress
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان، مسألة كبيرة في العراق وحساسة.

وأضاف فؤاد حسين في حوار مع شبكة "رووداو" الإعلامية نشر يوم الاثنين، "هذا الموضوع واضح، فتركيا تقول علنا إن PKK متواجد في تلك المناطق وهو مسلح ويهاجم منها، هو موجود في سنجار، وليس بمقدوركم السيطرة عليه لذا فإننا نفعل ذلك".

وتابع قائلا: "نحن أمام مشكلة كبيرة من جهتين، أولاها أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود قوة مسلحة على أراضينا تهاجم الطرف الآخر، وهذا حق تركيا على العراق، وبالمقابل من حق العراق على تركيا أن لا تتوغل في أراضيه".

وأردف قائلا: "هذه المشاكل يجب حلها بالحوار وتركيا وإيران جارتان مهمتان للعراق، وبينه وبينهما مصالح متبادلة، فمنابع دجلة والفرات تقع في تركيا، والدين والمذهب يجمعان بيننا وبين الدولتين.. لذا لا يمكن حل الخلافات بالصواريخ خاصة وأن العراق منفتح على الحوار".

وأكد الوزير العراقي أن بغداد الآن تدير الأزمة وعلينا تهدئتها خطوة بخطوة، وأن نبدأ الحوار مع الأتراك من جديد.

المصدر: "رووداو"

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