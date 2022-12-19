وزير الخارجية العراقي: لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات من أراضينا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات تنطلق من الأراضي العراقية.

وقال فؤاد حسين، ردا على سؤال بخصوص الضربات الإيرانية التي توجه لأراضي إقليم كردستان ووجود أو عدم وجود اتفاق أو حوار مع إيران لإيقافها، "إن هناك محادثات مستمرة وتم تشكيل وفد كبير بالخصوص".

وأضاف في حوار مع شبكة "رووداو" الإعلامية نشر يوم الاثنين، "زرت إيران قبل زيارة رئيس الوزراء.. ثم زرتها معه.. وبعدها زارنا وفد أمني وسياسي من عندهم، وسيشارك وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر بغداد بالأردن، وسألتقيه هناك، وسنحاول التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك الهجمات".

وصرح بأنهم ملتزمون بالدستور العراقي وأنه لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات تنطلق من الأراضي العراقية.

وتابع قائلا: "المطالب الإيرانية أعلن عنها رسميا، قالوا لن نقبل أن تكون القوى السياسية المتواجدة في كردستان العراق مسلحة وتشن هجمات على إيران وتجتاز الحدود إلى الداخل"ـ نشيرا إلى وجود لجنة عليا يشارك فيها إقليم كردستان، وهي لجنة أمنية وتفاوضية بين الطرفين.

وأشار الوزير العراقي إلى أن إيران أعلنت رسميا أنه يجب تجريد القوى (الأحزاب الكردستانية المعارضة لإيران) المتواجدة هناك من السلاح.

المصدر: "رووداو"