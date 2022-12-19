صورة سينية مروعة.. استخراج مبرد حديدي اخترق جمجمة طفل في مصر

أعلن مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، نجاح فريقها الطبي في استخراج آلة حادة من جمجمة طفل اخترقت رأسه خلال مشاجرة مع رفيقه.

وقال مستشفى الطوارئ إن العملية الجراحية استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الطفل يدعى محمد عنتر محمد جمعة، (12 سنة)، مقيم بقرية الأبحر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأن الجسم حديدي اخترق عظام الرأس من الجانب الأيسر ودخل 5 سم داخل الجمجمة.

وأشارت إلى أن مدير المستشفى وجه بتشكيل هيئة استشارية طبية ضمت أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير لدراسة الحالة المرضية، واتخاذ اللازم على وجه السرعة.

وأضافت أنه وعقب استخراجه الآلة الحادة من رأس الطفل، تم نقله للعناية المركزة تحت الرعاية الطبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية