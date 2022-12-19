منظمة العفو الدولية تتهم قوة عسكرية ليبية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

اتهمت منظمة العفو الدولية قوة عسكرية ليبية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق آلاف الليبيين والمهاجرين منذ العام 2016.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير "أن قوة عسكرية ليبية عرضت آلاف الليبيين والمهاجرين لانتهاكات وحشية ارتُكبت بلا هوادة ونمط مخيف من الجرائم ضد الانسانية منذ عام 2016 بدون خوف من العواقب".

وتحدثت منظمة العفو في سياق تحقيقاتها إلى 38 مقيما حاليا أو سابقا، من بينهم محتجزون سابقون، وأقرباء أشخاص قتلوا أو احتجزوا أو أخفوا قسرا بصورة غير قانونية.

وزعمت أن معلوماتها كشفت أن القوة العسكرية استهدفت على نحو ممنهج خصوما أو منتقدين لاستئصال أو ردع أي معارضة أو تحد شرق ليبيا وجنوبها.

كما زعمت المنظمة أنها وثقت حالات 25 شخصا حرمهتم تلك قوة من حريتهم بصورة غير قانونية بين عامي 2017 و2022 بسبب معارضتهم أو انتقاداتهم السلمية.

كما زعمت أيضا أن القوة العسكرية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في الطرد الجماعي القسري للرعايا الأجانب من جنوب ليبيا من دون اتباع الإجراءات الواجبة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: أ ف ب