المغرب.. هيئة حقوقية تدخل على خط فضيحة "برلماني المونديال"

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خط قضية التسريبات الصوتية المتداولة حول التلاعب ببيع تذاكر مباريات المنتخب المغربي خلال كأس العالم قطر 2022.

وذكرت جمعية فرع آسفي في بلاغ، أن "برلماني ورئيس نادي لكرة القدم، عرض على أحد المشجعين المغاربة تذكرتين لولوج الملعب مقابل مبلغ 12000.00 درهم"، معتبرة ذلك "تصرفا غير أخلاقي".

و ذكرت أن: "هذا الفعل المشين للمسؤول الرياضي والمنتخب البرلماني يتطلب المساءلة والمتابعة القانونية، فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يعلن استنكاره لهذا الفعل الانتهازي".

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، بتفعيل الإجراءات، معلنة عزمها توجيه شكايات في الموضوع لرئاسة النيابة العامة بالرباط وباقي الجهات القضائية المختصة.

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المصدر: صحيفة زنقة 20