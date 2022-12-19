الأردن.. مديرية الأمن العام تعلن تصفية الإرهابي قاتل العميد الدلابيح

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني اليوم الاثنين، أن الإرهابي المقتول في المداهمة التي تمت صباح اليوم، هو قاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

وأفادت المديرية في بيان أن كافة التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، بأن الإرهابي الذي تمت تصفيته هو مطلق النار على الشهيد الدلابيح.

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وقالت إن كافة المعلومات التي تم التوصل لها بينت وجود اتفاق جنائي إرهابي قاموا بتدبيره بأن يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه.

وأضافت في البيان: "مساء يوم الخميس الماضي قامت مجموعة منهم بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه فيما أسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام، فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع وتطابق مع كافة المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة".

وأشارت المديرية إلى تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي اليوم خلال المداهمة التي راح ضحيتها 3 شهداء، مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة استشهاد العميد الدلابيح، بعد مضاهاتها فنيا لدى المختبر الجنائي من خلال الفحوصات الفنية التي لا تدع مجالا للشك والتي أثبتت أنه السلاح ذاته المستخدم في استشهاد الدلابيح.

وأكدت أن القوة الأمنية التي نفذت المداهمة صباح هذا اليوم، كانت على قدر عال من التأهيل والكفاءة وعملت لساعات طويلة لإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين، وتحييد القاتل في ظروف معقدة رافقت المداهمة حاول القاتل استغلالها بوجوده في منطقة سكنية وتنقله بين منازل متلاصقة، بداخلها أطفال ونساء، إضافة إلى محاولة مجاورين لإعاقة عمل القوة، وتعطيلها حتى استطاعت القوة تحييده وعزله وقتله، بالرغم من إطلاقه النار باتجاهها بكثافة واستعداده بكميات كبيرة من الذخيرة.

وذكرت المديرية أنها تأسف لخروج أبواق مسمومة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيك ونسج الروايات المغلوطة ودماء شهدائها لم تجف بعد.

الأمن العام: كافة الأدلة الفنية والمخبرية والتحقيقات والمعلومات التي تم جمعها أكّدت بأنّ الإرهابي ( الجاني ) المقتول هو ذاته قاتل الشهيد الدلابيح .



للتفاصيل || https://t.co/ljiy93Jbam#شهداء_الوطن#الأمن_العام#الأردنpic.twitter.com/zN7YDLGMov — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 19, 2022

المصدر: RT