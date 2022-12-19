البرلمان العربي: نقف مع الأردن في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

أكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة الأردنية في حربها ضد الإرهاب، ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف.

وجدد البرلمان العربي إدانته لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.

وأعرب البرلمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأردن في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء تأديتهم الواجب في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة عدد من الإرهابيين والخارجين على القانون.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن 3 من مرتباتها قتلوا وأصيب خمسة آخرين صباح يوم الاثنين، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح.

إقرأ المزيد

وأكدت مديرية الأمن مقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري) وضبط ثمانية أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

ونعت مديرية الأمن العام الأردنية الخميس الماضي نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".

ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

المصدر: RT + وكالات