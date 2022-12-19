الرئيس الجزائري يوقع قانون المقاول الذاتي لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة، وتمكينها من الاستغلال المشترك للموارد البشرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يوم الاثنين، وقع الرئيس تبون القانون بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان بغرفتيه.

ويهدف قانون المُقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني، فضلا عن تحرير روح المُبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.

ويمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينهم الاستعانة بمُتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.

وعلى مستوى آخر، يُعتبر قانون المُقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الواب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والإنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

ويتضمن القانون شروطا للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، والجنسية جزائرية، والإقامة في الجزائر.

ويتضمن القانون الجديد امتيازات عديدة كالإعفاء من القيد في السجل التجاري، والتمتع بنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.

كما أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.

كما وقع تبون على القانون المُتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريساً لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، والذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية