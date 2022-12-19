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مصر.. إدراج المتهمين في قضية "فندق الأهرامات الثلاثة" على قوائم الإرهاب

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مصر.. إدراج المتهمين في قضية
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قررت النيابة العامة في مصر إدراج 19 متهما في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" على القائمة الرسمية للإرهابيين.

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وتضمنت أسماء المتهمين في القضية المعروفة بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة كلا من أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال، وأحمد خالد أبو بكر، ومصطفى محمود أحمد، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة، ويوسف محمد المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، وأحمد صالح، وعلي عاطف، ومحمود عبد القادر.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما في طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات و تخفيف حكم المؤبد لـ 8 متهمين إلى 5 سنين  و إلغاء الحكم  لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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