ميقاتي ينفي دخول أسلحة إيرانية إلى لبنان

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ما تم تداوله عن إدخال أسلحة إيرانية إلى البلاد عبر مطار بيروت، مؤكدا أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في حادثة اليونيفيل.

وقال ميقاتي في تصريح: "لقد اجتمعت الأسبوع الماضي مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أجريت حول موضوع إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت أكدت أن ما قيل غير صحيح ولا أسلحة تدخل من المطار".

وعن الإشكال في منطقة العاقبية جنوبي البلاد، الذي أدى إلى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية في "اليونيفيل" وجرح ثلاثة آخرين، شدد ميقاتي على أن "الجيش يجري التحقيقات اللازمة، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريبا".

وأضاف: "المزايدات في حادثة اليونيفيل مرفوضة وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حصل"، جازما أن "الحادثة يجب أخذها بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة".

وقال: "لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجح أنه لم يكن مخططا لها".

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية