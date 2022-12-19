العراق: 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في نوفمبر الماضي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال نوفمبر الماضي.

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وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بقيام الجهات القضائية بإصدار 46 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، موضحة أن تلك الأوامر صدرت بحق 42 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال المدة من 1 إلى 30 نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن الأوامر توزعت بين 12 أمر قبض و34 أمر استقدام.

وأضافت الدائرة إن الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق 2 من أعضاء مجلس النواب السابق، ووزير سابق و6 وزراء أسبقين، فضلا عن وكيل وزير.

وأكدت أن أوامر القبض والاستقدام شملت "9 مديرين عامين حاليين و7 سابقين وواحدا أسبق، فضلا عن 3 محافظين سابقين و8 محافظين أسبقين و4 أعضاء مجالس محافظة سابقين".

المصدر: RT