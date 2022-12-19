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بن فرحان يتحدث عن "لقاء إيجابي" جمعه مع رئيس تركمانستان

أخبار العالم العربي

بن فرحان يتحدث عن
وكالة الأنباء السعودية
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استقبل رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف في القصر الرئاسي بعشق آباد اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي يقوم بزيارة رسمية لبلاده، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

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وفي تصريحات للإعلام التركمانستاني، أشاد بن فرحان باللقاء الإيجابي الذي جمعه برئيس تركمانستان، وصرح بأن السعودية "تربطها علاقة متميزة بتركمانستان"، منوها بـ"العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والممتدة لنحو 30 عاما".

وعبر بن فرحان عن التقدير الكبير الذي تكنه السعودية لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار "تعزيز العلاقات الوطيدة، واستكشاف الفرص الجديدة في المجالات كافة، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب وأوسع."

يذكر أنه في يونيو الماضي، اختار بيردي محمدوف السعودية وجهة لأول زيارة خارجية له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده في مارس، وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة وأدى جميع مناسك العمرة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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