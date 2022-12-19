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مناورات عسكرية مفاجئة للجيشين المصري والروسي

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مناورات عسكرية مفاجئة للجيشين المصري والروسي
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أعلنت القوات المسلحة المصرية أن القوات البحرية المصرية والروسية تنفذان التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 5".

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وأوضحت القوات المسلحة المصرية أنه "في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بصفة دورية ارتباطا بالعلاقات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات مع نظرائها بكافة الدول، اختتمت فاعليات التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 5"، الذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية".

وقامت القوات المصرية بالإعلان المفاجئ عن انتهاء المناورات العسكرية بين الجانبين المصري والروسي، حيث كان من المعتاد الإعلان عن بدء هذه المناورات قبل أيام، وتناولها على نطاق واسع.

المصدر: RT

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