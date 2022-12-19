القوات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

منعت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، شبانا فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، بالتزامن مع الدعوات لصد اقتحامات المستوطنين في أسبوع عيد الحانوكا.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، في ثاني أيام عيد "الأنوار- الحانوكا".

وقالت دائرة الأوقاف، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وبعضهم قام بأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية"، مبينة أن "قوات الاحتلال انتشرت بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى، ومنعت الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر في رحابه، تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى".

المصدر: RT + "القدس"