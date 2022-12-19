الأردن.. قبيلة بني حسن تمنح الجهات الأمنية مهلة للقبض على قاتل الضابط الدلابيح

أصدرت قبيلة بني حسن الأردنية بيانا أعلنت فيه تمديد مهلة القبض على قاتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، لمدة أسبوع.

وقالت القبيلة إنه و"على إثر زيارة الملك عبد الله الثاني إلى بيت عزاء الشهيد الدلابيح وبناء على توجيهاته السامية للأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجاني أودى بحياة ابن الوطن العميد عبد الرزاق الدلابيح ونظرا لظروف القضية وخطورتها وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة ولكي تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء اللازم بهذا الخصوص، فقد قررت قبيلة بني حسن وذوو الشهيد منح الجهات الأمنية مدة أسبوع كمهلة إضافية اعتبارا من تاريخه (18 ديسمبر 2022)".

ونعت مديرية الأمن العام الأردنية الخميس الماضي نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".

ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

المصدر: "عمون" + RT