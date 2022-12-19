إعلامي مصري: من حق الناس انتقاد الحكومة والمطالبة برحيلها (فيديو)

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب على الحكومة وتوجيه انتقادات حادة لها في الأزمة الاقتصادية، والمطالبة برحيلها.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أي مجلس نواب في العالم دوره مهاجمة الحكومة ومحاسبتها، فده مش غريب، دول بيهاجموا الحكومة مش الدولة".

وأضاف عمرو أديب: "أي مجلس نواب في العالم دوره مهاجمة الحكومة ومحاسبتها.. فده مش غريب دول بيهاجموا الحكومة مش الدولة".

وتابع قائلا: "الهجوم على الحكومة مش عيب وحاجة متخضش وشيء مش وحش، أي مجلس نواب في العالم شغله إنه يهاجم ويساءل ويراقب الحكومة".

وأردف قائلا: "بينفع إن الناس تهاجم الحكومة، وينفع تطالب وزير بالاستقالة، وده بيحصل في كل حتة في العالم، وهذا أمر ليس غريب، ومن حقهم يطالبوا برحيل الحكومة.. فيه ناس شايفة إن أداء الحكومة ليس جيد وهذا من حقهم، ومش كل البشر شايفة إن الحكومة أدائها كويس".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوما حادا على الحكومة، أثناء مناقشة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال النائب مصطفى بكري إن التغيير سنة الحياة وعلى هذه الحكومة أن ترحل، مشيرا إلى معاناة الشعب المصري في ظل ارتفاع الأسعار، وخصوصا سعر صرف الدولار.

عمرو اديب: اي مجلس نواب في العالم دوره مهاجمة الحكومة ومحاسبتها.. فده مش غريب دول بيهاجموا الحكومة مش الدولة

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/NWTFTfaYvT — الحكاية (@Elhekayashow) December 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية