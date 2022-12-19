مصر.. تجديد حبس عامل وربة منزل بتهمة استغلال الأطفال

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس عامل وربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استغلال الأطفال في ممارسة التسول بمنطقة الجمالية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، معلومات تفيد بقيام شخص وسيدة باستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة في أعمال التسول.

وتمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل وعامل مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبلغ مالي وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عاما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا باستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما في أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية