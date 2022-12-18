الخصاونة: الحكومة الأردنية استجابت للمطالب المشروعة منذ اليوم الأول

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة استجابت "للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين بقطاع النقل"، وأنه سيتم التعامل "بحزم وفق القانون مع حالات الاعتداء على الممتلكات".

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، قال الخصاونة إن الحكومة استجابت منذ اليوم الأول "للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النقل، سواء أكانوا أفرادا أم شركات، وذلك من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين، وكذلك تعرفة النقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تعكس سعر الديزل صعودا وهبوطا".

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وقال رئيس الوزراء إن "حق التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن سيادة القانون لا مساومة عليها مطلقا"، وشدد على أن حالات الاعتداء على الطرق والممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنية سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون".

وأضاف الخصاونة أن "الرغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجهنا الملك عبدالله الثاني دائما، بأن نخفف قدر المستطاع على المواطنين".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة أن "هناك فرقا بين ما ترغب أن تقوم به الحكومة، وما تستطيع القيام به من أجل المواطنين"، وأضاف أن "هناك رغبة دائمة لدى الحكومة بدعم المواطنين والسلع، لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تستوجب عكس السعر العالمي للمشتقات النفطية صعودا وهبوطا".

ولفت إلى أن "عدم عكس السِّعر العالمي للمحروقات النفطية صعودا وهبوطا تترتب عليه مخاطر اقتصادية كبيرة للغاية ويتسبب بعجوزات وأضرار جسيمة على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الحكومة "تسعى دوما لاتخاذ إجراءات تخفيفية موجهة، ذات طبيعة قابلة للقياس، لا تنتقص ولا تؤثر على البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد الوطني".

المصدر: "بترا"